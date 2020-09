(Agenzia Vista) Modena, 08 settembre 2020 Conte: "Alleanza M5s-Pd? Possibile prospettiva politica duratura. Sfida impari se sparpagliati" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa nazionale de l'Unità a Modena: "Nel momento in cui stiamo amalgamando sempre di più l'alleanza di governo era doveroso provare un'alleanza alle Regionali Pd-M5s, non vivo sull'iperuranio, sapevo che il mio auspicio era difficile. Non voglio parlare di alleanze organiche ma possono nascere prospettive politiche più durature. Ci si deve confrontare con la realtà: c'è un centrodestra unito, presentarsi in maniera sparpagliata significava affrontare la sfida in maniera impari". / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev