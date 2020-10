(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Andrò in Parlamento, non spetta a me dire se si voterà" "Io sarò in Parlamento già domani per il premier time. Sarò dopodomani alla Camera e al Senato per illustrare i contenuti del Dpcm". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Dl Ristori in merito alle richieste dell'opposizione sulla presenza del presidente della Camere e anche sulla possibilità che si voti punto per punto il nuovo Dpcm. 02_04 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev