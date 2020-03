Conte annuncia: "Chiusura attività commerciali. Stop a bar, ristornati, uffici in tutta Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Conte annuncia: "Chiusura delle attività commerciali. Stop a bar, negozi, uffici in tutta Italia" Il presidente del Consiglio Giuseppe in un video messaggio: "Ora è il momento di compiere un passo in più: quello più importante. L'Italia rimane un'unica zona protetta ma ora è il momento di chiudere le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi che vendono generi alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev