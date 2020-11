(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 Conte: "Chiusi musei e mostre, capienza Tpl al 50%. No spostamenti tra regioni a rischio" "Chiusi musei e mostre, capienza Tpl al 50%. No spostamenti tra regioni a rischio". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in aula alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. 00_35 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev