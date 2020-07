(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Conte cita Schuman: "Solidarieta' UE e' obbligo morale" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio: “Nella dichiarazione passata alla storia con il suo nome Robert Schuman disse che l'Europa non potrà farsi in una sola volta né potrà essere costruita tutta insieme, essa sorgerà innanzitutto da realizzazioni concrete che creino una solidarietà di fatto. La crisi da Covid 19 rende la solidarietà di fatto un obbligo morale prima ancora che politico e implica un ineludibile ancoraggio dell’interesse nazionale ai valori fondativi del progetto europeo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev