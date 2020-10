Conte: coordinamento europeo per la gestione del coronavirus

Milano, 16 ott. (askanews) - Brexit, cambiamento climatico e pandemia sono stati i temi al Consiglio europeo a Bruxelles, arrivato alla seconda giornata. Fra le novità, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'avvio di un coordinamento europeo sulla diffusione del coronavirus. "È charo che bisogna rispettare i processi decisionali nazionali ma adesso che sta tornando la fase acuta sarebbe utile avere videoconfrenze periodiche in modo da parlare e aggiornarci, a cadenza settimanale o periodica", ha detto.Parlando di Brexit ha dichiarato che "la situazione è molto complessa, abbiamo pochi giorni, circa un paio di settimane per concludere un accordo, siamo uniti, l'Ue è unita, vogliamo assolutamente un accordo e lavoreremo fino all'ultimo ma ci siamo anche detti non vogliamo un accordo ad ogni costo" ma che sia "efficace".