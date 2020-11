(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Conte corregge il suo lapsus: "Divieto di circolazione in area gialla dalle 22, non dalle 21" "Mi segnalano che ho fatto un errore, il divieto di circolazione nelle aree gialle inizia dalle 22, non dalle 21 come ho erroneamente detto prima." Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi per annunciare le misure del nuovo Dpcm. 00_36 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev