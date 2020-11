Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Conte: “Da opposizione vedo segnali di confronto. Ma responsabilità scelte resta del Governo” “Devo dire che il passaggio che c’è stato lunedì in Parlamento ha offerto qualche segnale di novità. Le forze di maggioranza hanno votato alcuni impegni contenuti in una risoluzione presentata dall’opposizione. Sono segnali che si collegano alla mia richiesta di trovare un confronto più serrato tra Governo e Parlamento. Specifico però che non ho mai voluto parlare di cabina di regia perché l’intenzione del Governo non è di condividere la responsabilità dei provvedimenti adottati con l’opposizione. La responsabilità resta nostra” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa annunciando le misure del nuovo Dpcm. / Facebook Giuseppe Conte Durata: 02_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev