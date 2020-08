(Agenzia Vista) Genova, 03 agosto 2020 Conte: "Da qui a ottobre lavoreremo senza sosta per definire piano riforme" "Purtroppo, Genova e l'Italia hanno dovuto affrontare e stanno ancora affrontando un'altra durissima prova - la pandemia da Covid-19 - con tutte le ripercussioni economiche e sociali che conosciamo. Per far fronte alla crisi che ha investito il nostro Paese, non abbiamo esitato a porre in essere misure economiche di sostegno a beneficio dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie per contrastare la recessione economica. La portata della crisi in atto è europea e globale. Ma proprio l'Europa, per la prima volta nella sua storia, ha offerto la possibilità di uno strumento di indebitamento comune associato a un piano di rilancio, in grado di finanziare investimenti nelle priorità del futuro, come la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Lavoreremo senza sosta, da qui a ottobre, per definire questo ambizioso programma di riforme e investimenti". Così il premier Giuseppe Conte all'inaugurazione del ponte di Genova Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev