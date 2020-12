(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Conte: “Divario Nord-Sud sempre più preoccupante per effetto della pandemia" “In occasione della presentazione del rapporto Svimez, al quale per il secondo anno ho partecipato anch’io, è emerso come il divario economico, sociale e di genere tra Nord e Sud stia assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, peraltro dimensioni acuite dagli effetti della pandemia. Ecco allora che è veramente importante che il governo elabori e persegua una visione strategica”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videoconferenza al convegno “Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, organizzato dall’associazione Merita. / Facebook Associazione Merita Durata: 00_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev