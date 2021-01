(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio Conte dopo l’incontro con Mattarella: “Crisi? Spero di no. Lavoriamo su patto fine legislatura” “Io mi auguro che non si arrivi alle dimissioni delle ministre di Italia Viva anche perché già in questi giorni sto lavorando per definire una proposta per un patto di fine legislatura. Se c’è volontà e disponibilità di confrontarsi in modo leale sono convinto che ci si possa ritrovare attorno a un tavolo” sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo rientro a Palazzo Chigi dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. 00_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev