(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2020 Conte: "Europa chiamata a rimanere unita, lavorare speditamente su Next Generation" "Europa chiamata a rimanere unita, lavorare speditamente su Next Generation". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev