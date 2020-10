(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Firmato Dpcm solo quando sicuro che risorse c'erano" Al dl ristori, approvato oggi in Cdm, "abbiamo lavorato parallelamente all'ultimo Dpcm, che ho firmato attorno all'1 di notte solo quando eravamo sicuri che le risorse c'erano", per gli aiuti e gli "stanziamenti assicurati". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. 00_33 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev