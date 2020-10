(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Garantire condizioni e incentivi per rientro giovani dall'estero" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in video collegamento alla presentazione del rapporto 'Italiani nel mondo' della fondazione Migrantes della Cei: "E' nostro dovere garantire le condizioni per i giovani che vanno all'estero di tornare nel medio periodo arricchiti dal nuovo bagaglio culturale. Ai tanti giovani che sono in questo momento all'estero dobbiamo offrire incentivi per tornare: il governo sta lavorando proprio in questo senso". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev