(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2020 Conte: "Governo ha sensibilità diverse, ma obiettivi chiari" A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm: "Questo governo, pur nella varietà di sensibilità e posizioni, ha un obiettivo ben chiaro e queste misure delineano un quadro chiaro: non vogliamo penalizzare direttamente il tessuto produttivo ed economico ma nello stesso tempo se non stringiamo quelle misure difficilmente potremmo venirne a capo in questo mese novembre. Noi confidiamo che a novembre soffriremo un poco ma poi torneremo a respirare". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev