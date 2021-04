Conte: "Governo precedente premessa per campo largo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "Ho letto con attenzione il manifesto Le Agorà, il manifesto dei riformisti moderni e progressisti, e devo dire che è un contributo molto articolato e denso per il dibattito politico che ci aspetta. Avete evocato un campo ampio per poter affrontare un progetto condiviso che possa essere articolato e risultare competitivo in vista delle prossime elezioni politiche". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo all'appuntamento online Verso le Agorà, organizzato da Goffredo Bettini, con Enrico Letta. Le Agorà Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev