(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 Conte: "Governo sta reagendo in modo efficace a emergenza coronavirus, risultati ci sono" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in video conferenza con i giornalisti: "I risultati ci sono, stiamo vivendo una situazione drammatica, ma stiamo reagendo in modo efficace, rispetto all'esplosione dell'epidemia".