(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2020 Conte: "Ho accompagnato mio figlio a scuola, ma lasciato da solo all'ultimo miglio da solo" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma Palazzo Borromeo per la conferenza "A 45 anni dagli Accordi di Helsinki, il Cardinale Silvestrini e la Östpolitik vaticana". Così il presidente Conte a margine dell'evento: "Questa mattina presto mi sono dedicato, bella mia veste di padre, ad accompagnare mio figlio all'alba. Ho cercato sempre di accompagnarlo alle elementari, adesso che è alle medie l'ho lasciato per l'ultimo miglio che ha percorso da solo. Mi sembra corretto nei confronti dell'istituto scolastico che io abbia solo la veste di padre e non di presidente del Consiglio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev