(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Conte: "Hotel aperti ma il 31/12 dopo le 18 servizio in camera, niente cenoni a Capodanno" "Il 31 dicembre sera non sarà possibile organizzare veglioni e cene. I ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18 e dal quel momento sarà possibile solo il servizio in camera". A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev