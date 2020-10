(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Conte illustra il nuovo Dpcm anti-Covid, la conferenza stampa in tre minuti Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. No ad una nuova battuta d'arresto". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev