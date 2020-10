Conte: "Impegno Governo a ristorare i sacrifici economici degli imprenditori"

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 «Dobbiamo agire ora — ha detto il premier — per evitare un lockdown generalizzato. La strategia non può essere la stessa della Fase 1». Ha detto Conte."Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza". Lo ha affermato il premier Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. Le attività scolastiche continueranno in presenza: sono un asset fondamentale del Paese ha detto Conte. Per le scuole di secondo grado, verranno favorite modalità flessibili di organizzazione didattica con ingresso dalle ore 9. I ristoranti chiuderanno alle 24: "si potrà stare per un massimo di sei persone per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere quante persone ammesse. Nessuna limitazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade". – ha detto Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev