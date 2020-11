(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Conte: "In aree arancioni chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7, consentito asporto e consegna" "In aree arancioni chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7, consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orari." Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi per annunciare le misure del nuovo Dpcm. 01_32 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev