(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari" "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri che dovranno avere un percorso accelerato e i relativi commissari".. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev