Conte incassa fiducia alla Camera, Iv si astiene. Rebus Senato

Roma, 19 gen. (askanews) - Il governo Conte ottiene la fiducia nella prima prova, alla Camera dei Deputati. Con 321 sì, l'esecutivo sfonda la maggioranza assoluta - anche se di appena 5 voti - e ora si presenta alla prova più importante, quella al Senato.Come era prevedibile, Italia Viva si è astenuta (tranne Michela Rostan che ha votato a favore), mentre a favore delle comunicazioni del premier hanno votato, in più rispetto al perimetro della maggioranza, 7 deputati del Misto ex M5s. Colpo di scena nel centrodestra con il sostegno a Conte di Renata Polverini (che subito dopo ha annunciato l'addio a Forza Italia).Soddisfazione per il risultato ottenuto dalla maggioranza: "Il voto della Camera a sostegno del Presidente Giuseppe Conte è un segnale positivo per tutto il Paese", sottolinea il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi. "Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell'Italia!", commenta il segretario del Pd Nicola Zingaretti."Maggioranza risicata - sottolinea Matteo Renzi -. L'impressione è che Conte pur di mantenersi al suo posto faccia maggioranza con chiunque. Vediamo se al Senato i numeri per il quorum ci saranno".