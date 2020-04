(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2020 Conte: "Inizia la fase 2, ora convivenza con il virus" "Inizia la fase due, ora dobbiamo convivere con il Coronavirus. Anche in questo momento bisognerà essere molto responsabili, per evitare che la curva dei contagi risalga". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev