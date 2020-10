(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Italia ha bisogno di energie migliori, favorire rientro talenti" "La nuova mobilità verso l'estero per motivi di studio, di lavoro, è una strada che vorremmo non a senso unico, ma percorribile in entrambe le direzioni. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, l'Italia ha bisogno di chiamare a raccolta le proprie energie migliori e tra queste ci sono senz'altro le energie dei tanti giovani che sono in questo momento all'estero: a loro dobbiamo offrire opportunità, assistenza, servizi attraverso ambasciate e consolati, però anche incentivi a rientrare nel nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto 'Italiani nel Mondò della Fondazione Migrantes. Durata 01_04 CEI Chiesa Cattolica Italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev