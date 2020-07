(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Conte: "Italia ha orientato le risposte, UE sia all'altezza della storia" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio: "Mai come oggi possiamo affermare che l'Italia ha contribuito in misura decisiva a orientare le risposte che l'Europa è chiamata prendere per essere all'altezza della sua storia, della sua civiltà, del suo destino". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev