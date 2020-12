(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Conte: "Malesseri in maggioranza? Non faccio finta di nulla, c'è confronto" "Non è che non affrontiamo il malessere nella maggioranza. Io lavoro con i ministri, ho frequenti contatti con tutti gli esponenti politici. La rappresentazione del presidente del consiglio che fa finta di nulla e non affronta i problemi è assolutamente falsa. Abbiamo avuto un confronto da cui sono partiti due tavoli, uno per le riforme ordinamentali e un altro per le riforme economiche e sociali, coordinati da me per alimentare questo confronto. Sono per un confronto franco, costante e per risolvere i problemi. Tutti dobbiamo chiarire a cosa miriamo". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nella tradizionale conferenza di fine anno. 01_35 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev