(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Conte: "Mascherine sempre a meno non si sia isolati" "Le mascherine d'ora in poi vanno portati quando si esce di casa e indossate. Non possiamo più restare nell'ottica Dobbiamo essere più rigorosi per evitare misure restrittive per le attività produttive. Non facciamo più differenze tra aperto e al chiuso". Così il premier Giuseppe Conte. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev