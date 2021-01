(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Conte: "Mi auguro Renzi non ritiri ministre, si sta lavorando a patto legislatura" "Mi auguro non si arrivi a quello", al ritiro delle ministre Iv, anche perché si sta lavorando per definire una proposta di patto di legislatura". Così il premier Giuseppe Conte, rientrando dal Quirinale dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica. 01_12 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev