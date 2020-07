(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Conte: "Nazionalismi anacronistici, uniti per UE piu' forte" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio: "La crisi determinata dalla pandemia è simmetrica. Il Consiglio Ue deve mostrarsi all'altezza di una coraggiosa visione, non può mancare un obiettivo di portata epocale. Solo uniti riusciremo a rendere l'Ue di nuovo forte, risposte nazionalistiche sarebbero anacronistiche e porterebbero a un piccolo mondo antico, tutt'altro che sicuro, che protetto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev