(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Conte: "No mascherina under 6 e per chi ha problemi respiratori" "Queste nuove regole entreranno in vigore già questa serata e già domani saranno vincolanti. Per quanto riguarda le mascherine faranno eccezione i bambini di età inferiore ai 6 anni, chi svolge attività sportiva e chi per motivi di salute ha difficoltà respiratorie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev