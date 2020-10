(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Conte: "No previsioni sul Natale, rispettiamo regole" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "Io non faccio previsioni sulle ferie di Natale, dico solo: rispettiamo le regole, impegniamoci, affrontiamo questo momento difficile con fiducia e auguriamoci che potremo riprendere le attività di svago auspicate". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev