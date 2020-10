(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 Conte: "Non manderemo la polizia nelle case private, ma prudenza per evitare lockdown" A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure dell’ultimo Dpcm: "Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase ed evitare situazioni pericolose". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev