(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Conte: “Non sarà mai possibile visita di Stato in Egitto finchè caso Regeni non sarà risolto” “Non sarà mai possibile visita di Stato in Egitto finchè caso Regeni non sarà risolto” queste le parole del Premier Giuseppe Conte durante la commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni in cui è stato convocato. Web camera tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev