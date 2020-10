(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Conte: “Nuovo ciclo di cassa integrazione necessario vista l’incertezza economica” “Nei giorni scorsi abbiamo varato in Consiglio dei ministri la Legge di bilancio per il 2021. La fase della congiuntura economica è ancora critica e per questo non abbiamo previsto alcun aumento delle imposte. Abbiamo deciso, vista l’incertezza economica, di finanziare un nuovo ciclo di cassa integrazione” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel messaggio trasmesso all’assemblea annuale della Confederazione nazionale artigianato. / Facebook Cna Durata: 00_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev