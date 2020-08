(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2020 Conte: "Nuovo Dpcm sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre" "Nuovo Dpcm sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri per l’approvazione del dl agosto. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev