(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Conte: "Opposizioni ideologiche, ma proroga stato emergenza è legittima" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica nell'Aula del Senato: "Ho visto alcuni interventi in particolare dell'opposizione colorati di venature polemiche e direi anche ideologiche, su un tema che mi ero permesso di classificare come una questione tecnica e giuridica. C'è stato qualche intervento che ha chiarito come nella nostra Costituzione non si ragiona di stato di emergenza. Ma non dobbiamo confondere il fatto che non ci sia un percorso ad hoc nella nostra Costituzione con il fatto che non bisogna adottare misure nel segno della tempestività e dell'efficacia. Quando si dice che nella Costituzione non c'è uno stato di emergenza non significa che questo sia illegittimo. Lo stato di emergenza è previsto. Dal 2014 ad oggi lo stato di emergenza è stato dichiarato 154 volte e prorogato 84". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev