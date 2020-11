(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Conte: "Ordinanze ministro salute su base monitoraggio, no discrezionali" "Le regioni sono parte integrante sistema monitoraggio, il confronto è a monte. Le ordinanze del ministro della salute Speranza sono su base del monitoraggio, no discrezionali". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi per annunciare le misure del nuovo Dpcm. 02_07 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev