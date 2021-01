(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Conte: "Poltrone? Importante starci seduti con disciplina e onore" "Rimpasto? In un'intervista, con un'iperbole avevo detto che i ministri che avevo sono i migliori del mondo, ma io sono il capitano, e il capitano ha sempre il dovere di difendere la sua squadra. Voi parlate sempre di poltrone, ma io non mi vergogno di dire che sono seduto su queste poltrone, non ci si deve vergognare se ci si siede con disciplina e onore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Senato. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev