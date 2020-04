(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Conte: "Recovery Fund urgente e necessario, Italia in prima fila" "Recovery Fund urgente e necessario, Italia in prima fila". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio al termine del Consiglio Ue. Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev