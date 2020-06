(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2020 Conte: "Ripartono centri estivi, no a discoteche e fiere, in Italia per lavoro fino a 5 giorni" "Ripartono centri estivi, no a discoteche e fiere, in Italia per lavoro fino a 5 giorni". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio dei ministri, che ha approvato il Family act, coproposto dai ministeri della Famiglia e del Lavoro. Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev