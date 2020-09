(Agenzia Vista) Usa, 30 settembre 2020 Conte: "Ripresa post-Covid offre opportunità unica per investire su salute del pianeta" "Oggi dobbiamo innalzare il livello di ambizione per lo sviluppo del Quadro globale sulla biodiversità post-2020, in vista della 15a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica. Consapevole della necessità di agire, l'Italia ha sottoscritto il 'Leaders Pledge for Nature, che sollecita gli Stati a rafforzare l'ambizione globale per la biodiversità". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento al summit dell'Onu sulla biodiversità. ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev