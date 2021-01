(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Conte risponde a Renzi: “Mes divisivo. Contraddittorio non vorare Recovery dopo averlo realizzato” “Sul Mes è chiaro che è una questione divisiva e le forze di maggioranza non sono d’accordo. Ma per stanziare risorse aggiuntive per la sanità lo abbiamo fatto dovremmo aumentare debito pubblico e prescinde da utilizzare Mes o no. Ed è davvero contraddittorio una volta aver contribuito a fare Recovery non accettarlo perché non c’era il Mes”. Così il presidente del Consiglio nel suo intervento di risposta al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev