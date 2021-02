(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 Conte: "Sentimenti personali non hanno rilievo, pensiamo a bene Paese che c'è tanta sofferenza" "Non guardiamo ai destini personali, guardiamo al bene del Paese e al bene dei cittadini perché c'è tanta sofferenza in giro". Queste le parole del presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio in seguito alle consultazioni del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev