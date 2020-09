(Agenzia Vista) Modena, 08 settembre 2020 Conte: "Si vuole creare rivalità tra me e Draghi, ma non esiste" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa nazionale de l'Unità a Modena: "Mario Draghi è una persona di gran valore e ho grande considerazione di lui. Di lui ho parlato in tutta buona fede, ho sempre detto quello che penso. Si vuole pubblicamente creare una rivalità, che non esiste". / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev