(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 luglio 2020 Conte: "Soddisfatti, giornata storica per Ue e Italia" "Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso. E' un momento storico per l'Europa e per l'Italia". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio europeo a Bruxelles. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev