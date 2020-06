(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 Conte: “Stiamo predisponendo nuovo dpcm per fase 3 ma nulla che cambi quadro attuale” “Stiamo predisponendo nuovo dpcm per fase 3 ma nulla che cambi quadro attuale” queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il punto stampa fuori da Palazzo Chigi. Il Premier ha risposto alla domanda del Direttore dell’Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev riguardo al nuovo dpcm per la fase 3. Fonte Vista / Alexander Jakhnagiev