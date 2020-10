(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 ottobre 2020 Conte: "Su Recovery negoziato in corso con europarlamento" "C'è stato un aggiornamento - ha detto - come sapete c'è un negoziato che sta conducendo la presidenza di turno tedesca, la cancelliera Angela Merkel, con il parlamento. All'inizio della riunione c'è stato il presidente Sassoli che ha riferito del negoziato. Dobbiamo chiudere al più presto. C'è ancora qualche difficoltà tecnica, ma le richieste del parlamento non sono inconciliabili con la proposta attuale deliberata in luglio". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles, parlando con i giornalisti davanti all'hotel in cui alloggia, nel centro della capitale belga. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev