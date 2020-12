(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Conte: "Su Recovery serve sintesi politica. Governo? Prospettiva è di fine legislatura" "Dobbiamo affrettare delle risposte che il Paese attende, oggi è in approvazione la legge di Bilancio e il prossimo passaggio urgente è il Recovery. Ci sono stati degli incontri con le delegazioni e dopo la bozza tecnica ora dobbiamo fare la sintesi politica, la sintesi politica e' urgente, va fatta nei prossimi giorni e non valgono i giorni di festa. Dobbiamo aprirci al confronto con le parti sociali, mandare il documento di aggiornamento al Parlamento il prima possibile o rischiamo di andare in ritardo. E' una occasione storica e dobbiamo procedere a questo confronto, l'atteggiamento di critica costruttiva ci predispone ad arrivare prima a una sintesi". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev